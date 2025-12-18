Habertürk
        Yıldız Tilbe'den Hülya Avşar açıklaması: Hakaret etmedim

        Yıldız Tilbe'den Hülya Avşar açıklaması: Hakaret etmedim

        Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe ile Hülya Avşar arasında yıllar önce yaşandığı ileri tartışma, sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tilbe, kendisinin sarf ettiği öne sürülen sözleri yalanladı; "Hakaret etmedim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:40
        "Hakaret etmedim"
        Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Hülya Avşar'ın Yıldız Tilbe'ye yönelik sert ifadeler kullandığı, Tilbe'nin de Avşar'a yine aynı şekilde sert bir karşılık verdiği ileri sürülmüştü.

        Hülya Avşar ve Yıldız Tilbe
        Hülya Avşar ve Yıldız Tilbe

        İddiaya göre; Hülya Avşar, Yıldız Tilbe için "Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lâzımsın?" dedi. Tilbe de Avşar'a; "Evet, sen çok güzelsin. Herkesin işine yarayabilirsin, kapı zili gibisin gelen basıyor, giden basıyor" sözleriyle karşılık verdi.

        Taraflara atfedilen cümleler kısa sürede gündem olurken Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar'dan açıklama geldi.

        İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yıldız Tilbe; "Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp, söylemişim gibi kullanılması ve güncellenmesini doğru bulmuyorum" dedi.

        Hülya Avşar da Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımını kalp emojisi ile paylaşarak iddiaları yalanladı.

        #Yıldız Tilbe
        #Hülya Avşar
