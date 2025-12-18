Yıldız Tilbe'den Hülya Avşar açıklaması: Hakaret etmedim

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Hülya Avşar'ın Yıldız Tilbe'ye yönelik sert ifadeler kullandığı, Tilbe'nin de Avşar'a yine aynı şekilde sert bir karşılık verdiği ileri sürülmüştü.

Hülya Avşar ve Yıldız Tilbe

İddiaya göre; Hülya Avşar, Yıldız Tilbe için "Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lâzımsın?" dedi. Tilbe de Avşar'a; "Evet, sen çok güzelsin. Herkesin işine yarayabilirsin, kapı zili gibisin gelen basıyor, giden basıyor" sözleriyle karşılık verdi.

Taraflara atfedilen cümleler kısa sürede gündem olurken Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar'dan açıklama geldi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yıldız Tilbe; "Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp, söylemişim gibi kullanılması ve güncellenmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Hülya Avşar da Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımını kalp emojisi ile paylaşarak iddiaları yalanladı.