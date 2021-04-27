Yıldız Tilbe'den Müge Anlı'ya övgü

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyaya giriş yapan sunucu Müge Anlı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da kısa sürede 1 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan Anlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını seslendirdi.
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Anlı'ya Yıldız Tilbe'den övgü yağdı. Tilbe, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir" ifadelerini kullandı.
— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) April 26, 2021
Ardından #MügeAnlıAlbümYapsın hashtag'ini açan ünlü sanatçı, "Vallahi sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" yorumunu yaptı.
— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) April 26, 2021
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