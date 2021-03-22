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Yıldız Tilbe'den online konser

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 20 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirdiği ilk canlı 'online' konser ile binlerce eve konuk oldu. Tilbe, ekran başında kendisini dinleyenlere, "Güzel oluyor mu böyle acaba ne dersiniz ekran başındakiler? Çok merak ediyorum acaba neler hissediyorsunuz, nasıl buluyorsunuz yayınımızı? Ben bu merak ile yaşayamam" diyerek, 'Vazgeçtim"i söyledi

Yıldız Tilbe'den online konser - Magazin haberleri
Yıldız Tilbe'den online konser
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HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 20 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirdiği ilk canlı 'online' konser ile binlerce eve konuk oldu. Yıldız Tilbe, 'Dayan Yüreğim' ile konserine başladı. "Dijital platformda ilk canlı konserimiz. İnşallah alkışlarınızı duyacağımız günler tekrar gelir, tekrar bir araya geliriz. Şöyle canlı canlı söyleriz, dinlersiniz, alkışlarsınız. Siz de kurtlarınızı dökersiniz" diyen Tilbe, dünden bugüne unutulmaz şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Ünlü sanatçı, "Uzun zamandır söylemediğim bir şarkıyı söylemek istiyorum. Ben bu şarkıyı çok seviyorum, çok az söyledim. Bestelediğimden beri bu şarkıyı söylediğim zaman aklım çıkıyor, biraz zor toparlanıyorum. Buna da şükür ya hiç toparlanamasaydım" diyerek 'Kim Anlar'ı seslendirdi.

Yıldız Tilbe, ekran başında kendisini dinleyenlere, "Güzel oluyor mu böyle acaba ne dersiniz ekran başındakiler? Çok merak ediyorum acaba neler hissediyorsunuz, nasıl buluyorsunuz yayınımızı? Ben bu merak ile yaşayamam" diyerek, 'Vazgeçtim"i söyledi.

Yaklaşık iki saat boyunca müzik ve nostalji dolu saatler yaşatan Yıldız Tilbe, "Bu gecenin de sonuna geldik, umarız keyif almışsınızdır her şey için teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım tekrar görüşürüz" diyerek, sahneden ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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