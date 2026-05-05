Yıldız Tilbe: Sevgililerimle ağlayarak vedalaştım

Önceki akşam İstanbul'da sahne alan Yıldız Tilbe, şarkı aralarında hayranlarıyla dertleşti. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan şarkıcı, bu kez geçmişteki ayrılıklarının perde arkasını araladı.

"ELLERİ VURGUN, DİLLERİ ACI OLDUĞU İÇİN YOLLARIMI AYIRDIM"

Eski aşklarından ayrılma sebeplerinden bahseden şarkıcı, "Ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım. Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için yollarımı ayırdım. Hepsiyle ağlaya ağlaya vedalaştım; ama yapacak bir şeyim kalmamıştı" diye konuştu.

"BİR KADIN NEDEN DAYAK YESİN?"

Konuşmasının devamında kadına yönelik fiziksel ve duygusal şiddete değinen Tilbe, "Bir kadın neden hakaret görsün, dayak yesin?" diyerek, sitemini dile getirdi. Erkeklere de seslenen sanatçı, "Kadınlar bir çiçek, erkekler ise odun. Fiske vurmak yok" ifadelerini kullandı.