        Haberler Magazin Yıldız Tilbe: Sevgililerimle ağlayarak vedalaştım - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe: Sevgililerimle ağlayarak vedalaştım

        İstanbul konserinde seyircisine içini döken Yıldız Tilbe, geçmiş ilişkilerinin 'kabalık ve şiddet' nedeniyle bittiğini itiraf etti. Şarkıcı, "Bütün sevgililerimden; elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım" dedi

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:21 Güncelleme:
        "Sevgililerimle ağlayarak vedalaştım"

        Önceki akşam İstanbul'da sahne alan Yıldız Tilbe, şarkı aralarında hayranlarıyla dertleşti. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan şarkıcı, bu kez geçmişteki ayrılıklarının perde arkasını araladı.

        "ELLERİ VURGUN, DİLLERİ ACI OLDUĞU İÇİN YOLLARIMI AYIRDIM"

        Eski aşklarından ayrılma sebeplerinden bahseden şarkıcı, "Ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım. Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için yollarımı ayırdım. Hepsiyle ağlaya ağlaya vedalaştım; ama yapacak bir şeyim kalmamıştı" diye konuştu.

        "BİR KADIN NEDEN DAYAK YESİN?"

        Konuşmasının devamında kadına yönelik fiziksel ve duygusal şiddete değinen Tilbe, "Bir kadın neden hakaret görsün, dayak yesin?" diyerek, sitemini dile getirdi. Erkeklere de seslenen sanatçı, "Kadınlar bir çiçek, erkekler ise odun. Fiske vurmak yok" ifadelerini kullandı.

