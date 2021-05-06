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Haberlerİş-YaşamYılın 4 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 24 milyona yaklaştı
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Nisanda hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 6 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bu yılın nisan ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelindeki havalimanlarında nisanda hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 6 milyonu aştı, ocak-nisan döneminde ise yaklaşık 24 milyon yolcu hava yolunu kullandı

Yılın 4 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 24 milyona yaklaştı
AA

Buna göre, nisanda hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 6 milyonu aştı. Ocak-nisan döneminde ise yaklaşık 24 milyon yolcu hava yolunu kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu havalimanlarında yolcular hava yolunun konforunu yaşadı.

Havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 48 bin 331, dış hatlarda 24 bin 965'e ulaştığı nisan ayında üst geçişlerle toplam 90 bin 364 uçak trafiği gerçekleşti.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 724 bin 716, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 457 bin 937 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam 6 milyon 187 bin 68 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, nisanda iç hatlarda 40 bin 625 ton, dış hatlarda 192 bin 184 ton, toplamda ise 232 bin 809 ton oldu.

İSTANBUL HAVALİMANINDA NİSANDA 2 MİLYON 49 BİN 365 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Havalimanında nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 644, dış hatlarda 13 bin 395 olmak üzere toplamda 18 bin 39'a ulaştı.

Bu havalimanında nisanda iç hatlarda 530 bin 286, dış hatlarda 1 milyon 519 bin 79 olmak üzere toplamda 2 milyon 49 bin 365 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında ise nisanda 3 bin 205 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanında toplam 21 bin 244 uçak trafiği gerçekleşti.

4 AYDA YAKLAŞIK 24 MİLYON YOLCU HAVA YOLUYLA SEYAHAT ETTİ

Bu yılın ocak-nisan döneminde ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 185 bin 156, dış hatlarda 84 bin 201 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 385 bin 40 uçak trafiği kayıtlara geçti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15 milyon 374 bin 956, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 474 bin 302 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcularla toplam 23 milyon 864 bin 835 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 159 bin 490 ton, dış hatlarda 673 bin 752 ton olmak üzere toplamda 833 bin 242 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanında bu dönemde 64 bin 466 uçak ve 7 milyon 591 bin 523 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanında ise 12 bin 285 uçak trafiği oldu. Böylece, bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 76 bin 751 uçak trafiği gerçekleşti.

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