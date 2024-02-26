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        'Yılın Binası' İstanbul Modern

        İstanbul Modern dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily'nin kültürel mimari kategorisinde "Yılın Binası" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:41
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        'Yılın Binası' İstanbul Modern
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        Architectural Digest’in “2024’ün Harika Eserleri” listesine seçilen ve sonrasında da National Geographic’in “Dünyanın En İyileri” sıralamasında yer alan İstanbul Modern, prestijli bir ödülün daha sahibi oldu.

        İstanbul Modern’in Renzo Piano’nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop tasarımı yeni müze binası, dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily’nin 15 yıldır düzenlediği “Yılın Binası” (Building of the Year) ödüllerinde kültürel mimari kategorisinde kazanan oldu.

        ArchDaily tarafından 15 kategoride verilen ödüller, aday olan projelerin barındırdığı niteliklere ve bulundukları konumdaki topluluğa nasıl yarar sağladığına göre platformun okuyucuları tarafından belirleniyor. Dünya çapındaki müzeler ile kültür-sanat kurumlarına odaklanan kültürel mimari kategorisi, o yıl inşa edilen en dikkat çekici yapılara yer veriyor.

        2009’dan itibaren düzenlenen bu özel ödülü alan binalar arasında, Ben-Avid, JPG.ARQ ve MMBB Arquitetos tarafından tasarlanan Expo Dubai Brezilya Pavyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (2023); Álvaro Siza ve Carlos Castanheira tarafından tasarlanan MoAE – Sanat Eğitimi Müzesi, Ningbo, Çin (2021); Studio KO tarafından tasarlanan Yves Saint Laurent Müzesi, Marakeş, Fas (2020), Heatherwick Studio tarafından tasarlanan Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti (2018), Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan Elbphilharmonie, Hamburg, Almanya (2017) gibi dünyanın dört bir yanındaki önemli kültür yapıları yer alıyor

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        #İstanbul Modern
        #Renzo Piano
        #ArchDaily

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