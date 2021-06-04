Yılın ilk kazılarında önemli keşif... 8 bin 500 yıllık! 0:00 / 0:00

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde, bu yılın ilk buluntusu 8 bin 500 yıllık, sapı boynuzdan ucu ise kesici olan ve deri işlemeciliğinde kullanılan küçük el aleti oldu.

DHA'nın haberine göre kazılar sayesinde kentin tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılmış, üst üste kurulan 9 köy, gün yüzüne çıkarılmıştı.

Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı.

İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine kazılarla anlaşıldı.

'ÇEVRECİ BİR TOPLUMDU'

İzmir'in ilk yerleşimcilerinin yaşam tarzları hakkında bilgi vererek tarihi alan hakkında konuşan Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Geçen yıllardaki kazılardan elde ettiğimiz bilgilere göre denize dönük bir toplum olduklarını biliyoruz. Biraz denizi, deniz ürünlerini seven insanlar. Geçen yıl balıkçılıkla ilgili bulgulara ulaştık. Ağ balıkçılığını yaptıklarını öğrendik.

İzmir açısından bakıldığında bu topluluk, geçmiş ile bugün arasında benzerlik kurulabilecek sosyal yapıya sahip. Balığı sevmeleri, geniş bir alana yayılarak yaşamaları. Suları çok iyi kullanmaları. Örneğin çöple ilgili bir şey bulamıyoruz, çevreye de duyarlı bir topluluk olduklarını görüyoruz. Bunların dışında bu halkın besicilik ve tarımla uğraştığını, çok üretken bir topluluk olduklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Bu yılki kazılarda da derinin kesiminde kullanılan bir alt bulduklarını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "8 bin 500 yıl önceye ait derileri işledikleri bir el aleti bulduk. Bu el aleti boynuzdan bir sapa, serpantinden bir kesiciye sahip. Bu ikisini çok iyi derecede birleştirmişler. Küçük bir kesici olarak kullanmışlar. Bu senenin ilk çıkan buluntusu olarak da dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.