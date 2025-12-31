Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yılın son günü (31 Aralık) Google'a Doodle oldu! Google'dan yılbaşına özel Doodle!

        Google'dan yılbaşına özel Doodle!

        31 Aralık, yılın son günü olması nedeniyle bu kez Google'ın ana sayfasında özel bir tasarımla yer aldı. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, yılbaşı gecesine özel hazırladığı "Yılın Son Günü" temalı Doodle ile kullanıcılarını karşıladı. Ana sayfada yer alan görsele tıklandığında, yılbaşı gecesine dair özel bir içeriğe yönlendirme yapılması dikkat çekti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:54 Güncelleme: 31.12.2025 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yıla saatler kala Google’dan sürpriz bir görsel geldi. Google, 31 Aralık için hazırladığı özel Doodle’ı ana sayfasına taşıyarak yılın son gününü kutladı. “Yılın Son Günü” temasıyla tasarlanan Doodle, kullanıcıları yılbaşı gecesine özel hazırlanan bilgilendirici bir sayfaya yönlendirirken, yeni yıl heyecanını dijital dünyaya taşıdı. Detaylar haberimizde...

        2

        YILIN SON GÜNÜ GOOGLE DOODLE OLDU: YILBAŞI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

        Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

        3

        Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Şube müdürünü öldürdü... 'Kanlı' kargo!
        Şube müdürünü öldürdü... 'Kanlı' kargo!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Uçak seferleri iptal edildi
        Uçak seferleri iptal edildi
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları