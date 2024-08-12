Yıllar önce intihar eden Robin Williams'ın kızı isyan etti: Babamın hiç evcil bir maymunu olmadı
İntihar ederek hayatına son veren Oscar'lı yıldız Robin Williams'ın ölümünün 10'uncu yıl dönümünde, oyuncunun son fotoğrafı olduğu iddiasıyla internette dolaşıma giren görsele kızı Zelda isyan etti
Robin Williams'ın kızı Zelda (35), babasının ölümünün 10'uncu yıl dönümünde 'evcil bir maymunu' olduğunu iddia eden viral bir gönderiyi paylaştı ve düzeltme yaptı. 11 Ağustos 2014'te intihar ederek hayatına son veren Oscar'lı oyuncu hakkında yapılan bir paylaşımı X hesabında yeniden göndererek, fotoğrafın yapay zekâyla üretilmiş olabileceğini söyledi.
Robin Williams'ın omzunda bir maymunla göründüğü fotoğraf için şu yorumu yaptı: Muhtemelen yapay zekâ tarafından üretilmiş bunun gibi bir saçmalığın viral hale gelmesi dikkatimi çekti. Babamın evcil bir maymunu yoktu. Kimsenin olmamalı ve eğer siz de bunu yapmaya heveslenirseniz, bunun yerine yerel egzotik hayvan kurtarma kuruluşlarını destekleyin.
Zelda, babası Robin Williams'ın rol aldığı 'Müzede Bir Gece' filminde yer alan bir maymunun da bu kuruluşlardan birinde yaşadığını belirtti. Asıl adı 'Crystal' olan maymun, 2014 yapımı filmde 'Dexter' adıyla oynamıştı.
"BU GÖNDERİLERE TIKLAMAYIN"
Zelda bir başka paylaşımında, "Tamamen yanlış veya kötü araştırılmış gönderilerin babamın ölüm yıldönümünde viral hale gelmesi muhtemel olduğundan, bunların hepsinin saçma olduğunu varsayalım (genellikle öyledir). Tıklamalarınızı toplamaya çalışan tüyler ürpertici robotları görmezden gelin ve bunun yerine kendiniz için güzel bir şeyler yapmaya çalışın" diye yazdı.
'Müzede Bir Gece', Robin Williams'ın çektiği son filmdi. Ünlü oyuncu hayatına son verdiğinde 63 yaşındaydı.
YANLIŞ TEŞHİS OTOPSİDE ANLAŞILDI
2014'te California'daki evinde ölü bulunan ve Parkinson teşhisi konulduğu için intihar ettiği düşünülen Robin Williams'a yapılan otopsi sonucu yanlış teşhis konulduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun oğlu, 2023'te otopsi ayrıntılarını vererek, babasının hastalığının Lewy cisimcikli demans (LBD) olduğunu duyurmuştu.
Hafıza ve hareketle ilgili beyin bölgelerini etkileyen hastalığı yavaşlatmak veya tamamen bitirmek için şu anda bilinen bir tedavi bulunmuyor.