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        Haberler Yaşam Yıllar sonra aynı pozu tekrar verdiler! İşte geçmişe yolculuk yapacağınız fotoğraflar

        Yıllar sonra aynı pozu tekrar verdiler! İşte geçmişe yolculuk yapacağınız fotoğraflar

        Geçmişe dönüp baktığınızda yılların ne kadar hızlı geçtiğini görmek herkesi şaşırtır. Evet, zaman içerisinde bir şeyler değişir ama geçmişin tüm anıları, gelecek için ışık tutar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:37
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        1

        "Ben ve kardeşlerim."

        2

        "22 yılda çok şey değişebilir ama bazı şeyler değişmez."

        3

        "2002'de lise mezuniyetimde kızıma sarılıyorum. 2020'de ona daha da sıkı sarılıyorum."

        4

        "Zaman uçup gidiyor."

        5

        "60. doğum günümde tek istediğim buydu."

        6

        "Cırcırböceği ile oynamak, 1980'ler ve 2020."

        7

        "Babam 2010 yılında vefat etti. Onu Babalar Günü'nde anmak için babamın Amsterdam gezisinde çektiği bazı fotoğrafları yeniden yarattım."

        8

        "Bugün evliliğimizin 17. yılı dolayısıyla en sevdiğimiz düğün fotoğraflarımızdan birini yeniden yaratmaya karar verdik!"

        9

        "Bebekken gülünç bir peruk takan ben ve 21 yaşında saçları olan ben."

        10

        "Kuzenlerim ve ben 16 yıl sonra resimlerimizi yeniden yaratıyoruz (2004-2020)."

        11

        "Florida'daki Gatorland Hayvanat Bahçesi."

        12

        "38 yıl sonra hâlâ paten kayıyorum."

        13

        "Çocuğumuz dün 18 yaşına girdi ve biz de onun ilk ev fotoğraflarından birini yeniden yaratmaya karar verdik."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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