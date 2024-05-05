Yıllara meydan okuyorlar: Kaç yaşında olduklarına inanamayacağınız 10 ünlü!

4. ALYSON HANNIGAN - 50

Alyson Hannigan belki de hepimiz için sonsuza kadar How I Met Your Mother'ın Lily Aldrin'i olarak kalacak. Öyle ki Hannigan'ın görünüşünde o yıllardan bu yana neredeyse hiçbir şey değişmedi! Yaşını göstermemek konusunda usta olan oyuncu 50 yaşında!