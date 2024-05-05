Yıllara meydan okuyorlar: Kaç yaşında olduklarına inanamayacağınız 10 ünlü!
Yaş sadece bir sayıdan ibaret, özellikle de gençlik iksirini bulmuş gibi görünen bu 10 ünlü için! Zamanın ötesindeki güzellik sırlarından iyi genlere kadar, zamana meydan okuyan yıldızları sizin için derledik. İşte, yıllara meydan okuyan isimler!
Yılların eskitemediği ve yaşlanmayan bazı ünlüler var ki, yaşlarına inanmak neredeyse imkansız! Zamanın onlara karşı oynadığı oyunda, gençliklerini koruyan 10 ünlü isim var. İşte, zamana meydan okuyan ünlü isimler!
10. JEFF GOLDBLUM - 71
Jurassic Park denince akla ilk gelen isimlerden birisi elbette Jeff Goldblum. Fakat kimse onun yaşına inanamıyor! Ünlü oyuncu bugün tam 71 yaşında!
9. GABRIELLE UNION - 51
Amerikalı aktris Gabrielle Union'a bakan kimse onun yaşını tahmin edemiyor! Son olarak The Idea Of You filminde rol alan güzel oyuncu 1972 doğumlu ve 51 yaşında.
8. JADA PINKETT SMITH - 52
Matrix, Çığlık, Angel Has Fallen gibi başarılı yapımlarda rol almış oyuncu Smith yaşını öğrenenleri şoka uğratıyor. Jada Smith, 1971 doğumlu ve 52 yaşında.
7. JENNIFER LOPEZ - 54
Şarkılarını hepimizin bildiği ve güzelliği ile herkese meydan okuyan Lopez yaşı ile de yıllara meydan okuyor! 1969 doğumlu olan Jennifer Lopez tam 54 yaşında!
6. REESE WITHERSPOON - 48
Yasal olak sarışın olan Reese Witherspoon bu zamana kadar sayısız yapımda rol aldı. Fakat yıllar geçse de Witherspoon'un görünümü hiç değişmedi! 48 yaşında olan oyuncu gençlik iksirini bulan ünlülerden.
5. CHRISTIE BRINKLEY - 70
Amerikan model Christie Brinkley sarı saçları ve pürüzsüz cildi ile yaşını öğrenenleri şaşkına çeviriyor! Brinkley 1954 doğumlu ve tam 70 yaşında!
4. ALYSON HANNIGAN - 50
Alyson Hannigan belki de hepimiz için sonsuza kadar How I Met Your Mother'ın Lily Aldrin'i olarak kalacak. Öyle ki Hannigan'ın görünüşünde o yıllardan bu yana neredeyse hiçbir şey değişmedi! Yaşını göstermemek konusunda usta olan oyuncu 50 yaşında!
3. ANDREW GARFIELD - 40
Spider Man, Mainstream, We Live in Time ve daha bir çok film ile kalplerimizi kazanan Garfield'in yaşını tahmin etmek oldukça zor. Garfield her ne kadar küçük gözükse de 1993 doğumlu ve şu an 40 yaşında!
2. WILLIAM SHATNER - 93
Star Trek'in James T. Kirk'u Shatner tam 93 yaşında ve yaşını hiç göstermeyen ünlüler arasında belki de en çarpıcı olanı. Emmy ve Altın Küre ödüllerini kazanmış olan ünlü oyuncunun bir çok kitabı da bulunuyor.
1. JENNIFER ANISTON - 55
Friends'in Rachel'ı olarak hepimizin kalbinde taht kuran Jennifer Aniston - hiç göstermiyor olsa da - 55 yaşında! Zamana meydan okuyan güzelliği ile Aniston, en son Murder Mystery 2 filminde Adam Sandler ile kamera karşısına geçmişti.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram, IMDb