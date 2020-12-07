Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin dün akşam ekrana gelen son bölümü Yılmaz Erdoğan'ın sunumunda gerçekleşmedi. Her hafta skeçleri değerlendiren Yılmaz Erdoğan'ın koltuğunda bu hafta Eser Yenenler vardı. Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı?

YILMAZ ERDOĞAN ÇOK GÜZEL HAREKETLERDEN AYRILDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Genel Sanat Yönetmenliğini yapan Yılmaz Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada film çalışmalarına başladığı için ÇGHB 2'ye ara verdiğini söyledi. Yılmaz Erdoğan, "Film çalışmalarına başladığım için #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından sevgili @eseryenenler eşliğinde sürdürülecek. Zilleri çaldırmaya devam @CokGuzelHareket" dedi.