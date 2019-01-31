Yılmaz Erdoğan: Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı

Giriş: 31.01.2019 - 08:15 | Güncelleme:  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcileri ve sanatçılardan oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basına kapalı kabul, 1 saat 10 dakika sürdü. Ankara dönüşü Atatürk Havalimanında görüntülenen Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Ata Demirer ve Demet Akbağ, Cumhurbaşkanı’nın özel daveti hakkındaki soruları yanıtladı

  • 1Yılmaz Erdoğan: Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, komedyen Şahan Gökbakar, davet ile ilgili, “Bu toplantı ve yasa herkese hayırlı olsun. Önemli ve çok yerinde bir yasaydı. Bugün Cumhurbaşkanımızın imzası ile finalize oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Görüşme güzel geçti. Güzel ağırlandık” dedi.

  • 2Yılmaz Erdoğan: Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı - Magazin haberleri
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    "BEN KENDİMDEN MESULÜM"

    Gökbakar, muhabirlerin, “Cem Yılmaz toplantıya katılmadı. Ne diyeceksiniz?” sorusuna “Davet ile ilgili ben kendimden mesulüm. Dolayısıyla başka bir şey diyemem. Onun mutlaka mazereti vardır. Güzel, samimi bir görüşme oldu. Kültür bakanımızın da olayın çözülmesinde büyük katkısı oldu” dedi. 

  • 3Yılmaz Erdoğan: Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı - Magazin haberleri
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    "UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ BİR YASAYDI"

    Organize İşler:2 Sazan Sarmanı filmi ile vizyona girmeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan, “Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı. Çok güzel bir gelişme oldu. Şimdikiler için ve bundan sonraki kuşaklar için çok güzel oldu. Herkese hayırlı olsun” dedi. 

  • 4Yılmaz Erdoğan: Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı - Magazin haberleri
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    "SİNEMACILARA HAYIRLI OLSUN"

    Usta oyuncu Demet Akbağ ise, “Çok önemli bir yasa. Bütün sinemacılara, izleyicilere hayırlı olsun. Çok hızlı bir süreçti, çabuk çıktı. Güzel bir toplandı oldu” dedi.

  • 5Yılmaz Erdoğan: Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı - Magazin haberleri
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    "TÜRK SİNEMASI TÜRKİYE'NİNDİR"

    Komedyen Ata Demirer, “Yeni yasa herkese hayırlı olsun. Bence çok güzel bir şey oldu. Tüm Türkiye bu süreci izledi. Acil müdahale ile hepimizi mutlu eden bir sonuç çıktı. Türk Sineması Türkiye’nindir” dedi.

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    Demirer, muhabirlerin Aslı Turhanlı ile ilişkisi hakkındaki, "Hayırlı olsun, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna “İlişki başka bir platform, önce sinema...” dedi.

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