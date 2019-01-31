Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, komedyen Şahan Gökbakar, davet ile ilgili, “Bu toplantı ve yasa herkese hayırlı olsun. Önemli ve çok yerinde bir yasaydı. Bugün Cumhurbaşkanımızın imzası ile finalize oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Görüşme güzel geçti. Güzel ağırlandık” dedi.
"BEN KENDİMDEN MESULÜM"
Gökbakar, muhabirlerin, “Cem Yılmaz toplantıya katılmadı. Ne diyeceksiniz?” sorusuna “Davet ile ilgili ben kendimden mesulüm. Dolayısıyla başka bir şey diyemem. Onun mutlaka mazereti vardır. Güzel, samimi bir görüşme oldu. Kültür bakanımızın da olayın çözülmesinde büyük katkısı oldu” dedi.
"UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ BİR YASAYDI"
Organize İşler:2 Sazan Sarmanı filmi ile vizyona girmeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan, “Uzun zamandır beklediğimiz bir yasaydı. Çok güzel bir gelişme oldu. Şimdikiler için ve bundan sonraki kuşaklar için çok güzel oldu. Herkese hayırlı olsun” dedi.
"SİNEMACILARA HAYIRLI OLSUN"
Usta oyuncu Demet Akbağ ise, “Çok önemli bir yasa. Bütün sinemacılara, izleyicilere hayırlı olsun. Çok hızlı bir süreçti, çabuk çıktı. Güzel bir toplandı oldu” dedi.
"TÜRK SİNEMASI TÜRKİYE'NİNDİR"
Komedyen Ata Demirer, “Yeni yasa herkese hayırlı olsun. Bence çok güzel bir şey oldu. Tüm Türkiye bu süreci izledi. Acil müdahale ile hepimizi mutlu eden bir sonuç çıktı. Türk Sineması Türkiye’nindir” dedi.
Demirer, muhabirlerin Aslı Turhanlı ile ilişkisi hakkındaki, "Hayırlı olsun, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna “İlişki başka bir platform, önce sinema...” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.