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"BEN KENDİMDEN MESULÜM"

Gökbakar, muhabirlerin, “Cem Yılmaz toplantıya katılmadı. Ne diyeceksiniz?” sorusuna “Davet ile ilgili ben kendimden mesulüm. Dolayısıyla başka bir şey diyemem. Onun mutlaka mazereti vardır. Güzel, samimi bir görüşme oldu. Kültür bakanımızın da olayın çözülmesinde büyük katkısı oldu” dedi.