Vefatının 37'nci yılında anılıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk sinemasının 'Çirkin Kralı' Yılmaz Güney, vefatının 37'nci yılında hayranları tarafından anılıyor. Senarist, yönetmen, yapımcı ve oyuncu olarak Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Güney, 1982 Cannes Film Festival'inde Altın Palmiye kazandı. Yılmaz Güney, 1974'te Yumurtalık hakimi Sefa Mutlu'yu öldürmekten dolayı 19 yıl ağır hapis cezasını çarptırılmış, 9 Ekim 198'de izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden yurt dışına firar etmişti.

Yılmaz Güney'in hayatını ve kariyerini aşağıdaki haberde okuyabilirsiniz.