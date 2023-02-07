Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybettiğini açıkladı!
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan"
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