Yılmaz Vural'ın eşinden açıklama

Koronavirüs tedavisi gören ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın son durumuyla ilgili eşi Seda Vural açıklamalarda bulundu.

Rahatsızlanan Yılmaz Vural’ı 13 Kasım’da birkaç farklı hastaneye götürdüklerini ve test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Seda Vural, eşinin ateşinin yükselmesi üzerine bu kez tedavisinin sürdüğü hastaneye getirdiklerini, burada test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Eşinin yoğun bakımda ve entübe olduğunun altını çizen Vural, ünlü teknik direktörün 'ikinci kez korona oldu' haberlerine de açıklık getirdi.

Seda Vural, eşinin Haziran ayında koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Yılmaz Vural'ın karantinaya girdiğini ancak hiç semptom göstermediğini anlatan Seda Vural, Dr. Ender Saraç’a bunun nasıl olabileceğini sordu. Dr. Ender Saraç ve program konuğu Prof. Dr. Osman Erk ise Yılmaz Hoca’nın hatalı pozitif çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu, Yılmaz Vural'ın Haziran ayında hastalığı asemptomatik geçirmiş olabileceğini söyledi.

Seda Vural son iki gündür Yılmaz Vural’ın kan değerlerinin iyi olduğu müjdesini verirken tüm sevenlerinden dua istedi.



İşte Seda Vural'ın açıklamaları: