Yiyecekleriniz ziyan paranız çöp olmasın: Buzdolabındaki yiyecekleri yanlış yerleştiriyor olabilirsiniz!

BUZDOLABI KAPAĞI: ISI DEĞİŞİMİNE DİKKAT

Pek çok kişi süt ve yumurta gibi temel gıdaları, el altında ve pratik olduğu için kapak raflarına yerleştirir. Ancak kapak, sürekli açılıp kapandığı için buzdolabının ısı değişiminden en fazla etkilenen bölümüdür. Bu alanda sadece ketçap, mayonez, soslar, reçeller ve su gibi ısı dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı ürünler muhafaza edilmelidir.