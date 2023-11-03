Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Yiyen vazgeçemiyor: Trifle tarifi! Hem kolay hem de misafirlerinize sunabileceğiniz en pratik tatlı

        Yiyen vazgeçemiyor: Trifle tarifi! Hem kolay hem de misafirlerinize sunabileceğiniz en pratik tatlı

        Genellikle pratik tatlı denilince akla muhallebi ve irmik gibi lezzetler gelir. Ancak trifle tatlısı hem oldukça basit hem de misafirlerinize sunabileceğiniz kadar güzel görünümlü bir lezzet. Birçok çeşidi bulunan trifle favori tariflerinizden birisi olabilir. İşte pratik yapımıyla trifle tarifi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 01:08 Güncelleme: 03.11.2023 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dönemlerin en trend pratik tatlılarından birisi olan trifle mutfakların vazgeçilmez tarifleri arasında. Triflenin ana malzemesi ise kedi dili bisküvisi. Başka tariflerde pandispanya ile yapılan versiyonunu da görmek mümkün. İşte tadına doyamayacağınız trifle tarifi...

        2

        TRİFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

        1 paket kedi dili bisküvi

        1 yemek kaşığı pudra şekeri

        400 ml krema

        1 paket vanilya

        Doğranmış çilek veya muz

        İri rendelenmiş çikolata

        Puding için:

        2 yumurta

        2 yemek kaşığı mısır nişastası

        2 yemek kaşığı kakao

        5 yemek kaşığı toz şeker

        200 ml krema

        1 su bardağından iki parmak fazla süt

        1.5 su bardağı damla çikolata

        3

        TRİFLE NASIL YAPILIR?

        Önce pudingi yapmaya başlayın. Nişasta, şeker ve kakaoyu tencerede karıştırın. Süt, krema ve yumurtaları ekleyerek iyice çırpın. Damla çikolataları ilave edin ve orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

        Pudingi bir kâseye aktarın ve karıştırarak soğutun. Başka bir kapta kremaya pudra şekeri ve vanilya ekleyerek mikserle kıvam alana kadar çırpın.

        Kedi dili bisküvileri doğrayıp yarısını servis kâsesinin tabanına yayın. Çilek ve çikolata rendesinin yarısını ekleyin. Çırpılmış kremanın yarısını çileklerin üzerine yayın. Soğuyan pudingi kremanın üzerine ekleyin. Kalan bisküvi, çilek ve çikolatayı aynı şekilde ekleyin. Kremayı en üste ekleyin.

        İsteğe göre çikolata ve çilek ile süsleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pentagon: Ateşkesi desteklemiyoruz
        Pentagon: Ateşkesi desteklemiyoruz
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?