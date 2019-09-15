Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisinin YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

Öğrenciler önceki gün YKS ek tercih fırsatından yararlanmak için başvurularını yaptı. Dikkatler ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki ÖSYM YKS 2019 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS 2019 EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ!

YKS 2019 ek tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den henüz açıklama yapılmadı. Ancak kurumun açıklama tarihini uzatmaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları son yıllardaki uygulamalarında olduğu gibi internet sitesi üzerinden duyuracak.