Önümüzdeki yıl yapılacak üniversite sınavı için geri sayım resmen başladı. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturumda düzenleniyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci olarak Alan Yeterlilik Testi (AYT), son olarak ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştiriliyor. ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Böylece ''YKS 2025 ne zaman, TYT, AYT, YDT oturumları hangi gün yapılacak?'' soruları yanıt buldu. 2025 YKS sınavına girmek isteyen adayların önce YKS başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapması gerekiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi ile 2025 YKS sınav tarihleri...