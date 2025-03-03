YKS başvurularında bugün son gün! TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURUSU BUGÜN SONA ERİYOR!

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 21-22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre; YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2025 Perşembe itibarıyla başladı ve 3 Mart 2025'te saat 23.59’da sona erecek.

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ÖSYM’DEN UYARI GELDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim." (AA)