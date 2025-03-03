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        Haberler Bilgi Yaşam YKS başvurularında bugün son gün! TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

        YKS başvurularında bugün son gün! TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

        ÖSYM 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları devam ediyor. (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi. Henüz başvurusunu tamamlamış adaylar YKS başvurusu saat kaçta bitiyor sorusuna yanıt arıyor. YKS başvurusu 23.59'da sona erecek. Peki YKS sınavı ne zaman, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:56
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        YKS başvuruları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayıp, bugün, yani 3 Mart 2025 tarihinde sona ermektedir. Başvurularını henüz yapmamış adayların, son dakikalara bırakmamaları ve işlemlerini tamamlamaları önemlidir. Peki 2025 TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

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        YKS BAŞVURUSU BUGÜN SONA ERİYOR!

        ÖSYM 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 21-22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre; YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2025 Perşembe itibarıyla başladı ve 3 Mart 2025'te saat 23.59’da sona erecek.

        YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖSYM’DEN UYARI GELDİ

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

        Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim." (AA)

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        YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

        ÖSYM sınav tarihlerinin belli olmasıyla beraber üniversite sınavı başvuru takvimi açıklandı. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.

        YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte sınav başvuru ücreti netlik kazandı.

        Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle başvurularını bildirecek. Başvuru ekranında adaylar, sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri başvuru sürecinde belirleyebilecek.

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        YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 BELLİ OLDU MU?

        YKS başvuru ücretleri belli oldu. YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 450 TL olarak açıklandı.

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