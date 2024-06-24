YKS eğitim bilgisi güncelleme başladı! YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?
ÖSYM, YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerini başlattı. Adayların, belirtilen tarihler arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu kapsamda gözler "YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır ve yapılmazsa ne olur?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS'ye ilişkin eğitim bilgisi işlemlerinin başladığını açkladı. YKS eğitim bilgileri güncelleme işlemi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır OBP güncelleme yapılmazsa ne olur? İşte, konuya dair detaylar...
YKS EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS'ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri ve 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.
EĞİTİM BİLGİSİ EKSİK OLAN ADAYLAR NE YAPMALI?
Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilecek.
Eğitim bilgisi e-Okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek, 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylatmaları gerekiyor.
EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME YAPILMAZSA NE OLUR?
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.
2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekecek.
Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.