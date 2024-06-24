EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekecek.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.