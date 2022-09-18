Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri 13 Eylül'e kadar alındı. Bu sene üniversite öğrencisi olmak için şansını bir kez daha deneyen adaylar heyecanla tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Gözler "YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte konuya ilişkin detaylar...