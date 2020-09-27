YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite için ikinci bir şans olan ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise gözler ÖSYM'de. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.