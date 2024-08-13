YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından YKS ek tercih tarihi araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Ek tercih yapmak isteyenler YKS ek tercihlerin nasıl ve nereden yapıldığını sorguluyor. Peki YKS ek tercih başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS yerleştirme sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10'dan itibaren öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.