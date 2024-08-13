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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ek tercih tarihleri takvimi 2024! ÖSYM tercih kılavuzu YKS ek tercihler ne zaman, nasıl, nereden yapılır ve kaç tercih hakkı var?

        YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

        Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri gündeme geliyor. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte YKS 2.ek tercih tarihleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:18
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        YKS yerleştirme sonuçlarının ardından YKS ek tercih tarihi araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Ek tercih yapmak isteyenler YKS ek tercihlerin nasıl ve nereden yapıldığını sorguluyor. Peki YKS ek tercih başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

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        YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        YKS yerleştirme sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10'dan itibaren öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

        YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

        Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        Ek yerleştirme tercih ücreti 80,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        Yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti, her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

        ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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        YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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        2024 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

        Aşağıdaki linkten YKS tercih sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

        2024 YKS TERCİH SONUÇ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYNIZ

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