YKS ek tercih için öğrenciler merak içinde. YKS tercih sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Sonuçlara göre, 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan boş kalmıştı. Yerleşemeyen öğrenciler ek tercih ile boş kalan kontenjanlara yerleşebilmek için tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2018 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2018 üniversite ek yerleştirme işlemleri ile ilgili merak edilenler...

2018 YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. YKS ek tercih kılavuzu yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri geçtiğimiz gün tamamlandı. ÖSYM tarafından ek yerleştirmelerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra başlayacağı bildirildi. Buna göre, YKS ek tercih işlemleri için takvimin en kısa sürede ÖSYM tarafından paylaşılacağı öngörülüyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

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