YKS ek tercih işlemleri için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. YKS tercih sonuçlarına göre, üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Peki, yerleşemeyen öğrenciler için yapılacak YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih işlemleri için takvim henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçlarına göre, üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Fakat ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek tercih kılavuzu yayınlandığı zaman ek tercih takvimi de belli olacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

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