YKS ek tercih tarihleri ne zaman? sorusu ÖSYM tarafından yapılan 2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir 2 yıllık önlisans ya da 4 yıllık lisans programına yerleşemeyerek açıkta kalan adayların en önemli gündemi. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar tüm sene yaptıkları çalışmaların ardından YKS sınavına girdi. Açıklanan puanların ardından tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı üniversite yerleştirme sonuçlarına göre hayallerine kavuştu ya da hayallerini erteledi. Açıkta kalan adayların gözü kulağı ÖSYM'nin açıklayacağı boş kontenjan ve taban puanlarında. Ek tercihlerde adaylar üniversite hayallerine 1 sene ertelemeden kavuşabilme imkanına kavuşuyor. 2019 YKS ek tercih sürecine dair detaylar haberimizde.

YSK EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2019

2019 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Ancak ÖYM geçen sene ek tercihleri, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından 14 - 20 Eylül tarihleri arasında almıştı. Bu sene de Eylül ayı ortalarında ÖSYM'nin YKS ek tercihlerini alması bekleniyor. Konu ile ilgili güncel bilgi gelir gelmez ayrıtınlar haberimizde yer alacak.

EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

ÖSYM geçen sene 2018 YKS ek tercihlerini alırken aşağıdaki hususlara dikkat çekmişti.

1. 2018-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

ÖSYM 2018 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2018-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

2018 yılında yapılan ek tercihlerde ücret 15 lira olarak belirlenmişti. Bu seneki ek tercih ücreti ise kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

Ek yerleştirme ücreti aşağıdaki bankalara yatırılabilir...

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilir.