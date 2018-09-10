YKS ek tercih işlemleri için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme için yerleşemeyen adaylardan ek tercih işlemleri alınacak. YKS tercih sonuçlarına göre, 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Peki, boş kalan kontenjanlara yapılacak YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor? 2018 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2018 YKS ek tercih ile ilgili merak edilenler...

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLIYOR? KILAVUZ YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih işlemleri için heyecan içinde olan öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Fakat ÖSYM tarafından 2018 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle ek yerleştirme takvimi de belli olmadı. YKS ek tercih kılavuzu yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

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