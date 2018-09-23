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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2018 üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek yerleştirme sonuçları için öğrenciler heyecan içinde. ÖSYM tarafından 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS ek tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili merak edilenler...

23.09.2018 - 10:51 | Güncelleme:

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğrenci başvuruda bulunduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihlerin sonuçları için bekleyişte. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte 2018 üniversite ek yerleştirme sonuçlarının detayları...

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Eylül'de sona ere YKS ek tercih işlemlerinin sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını 1-5 Ekim tarihleri arasında yapacağı duyurulmuştu. Buna göre, YKS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C ’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programl arını incelemeleri gerekmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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