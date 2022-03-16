Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS geç başvuru tarihi 2022: YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başlamışken, YKS başvuru tarihlerini kaçıran adayların gözü ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihlerine çevrildi. Lisans ve önlisans eğitimine başlamak isteyen adaylar AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç kademeli sınava tabi olacaklar. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

  • 01
    YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihleri 2022!

     

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumdan oluşan YKS sınavı, 18-19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşecek. 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında başvurusuna yapamayan üniversite adayların gözü geç başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihleri!

     
  • 02
    YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihleri 2022!

    YKS SINAV TARİHLERİ

    YKS sınavları; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekeleşecek.

    TYT sınavı: 18 Haziran 2022

    AYT sınavı: 19 Haziran 2022

    YDT sınavı: 19 Haziran 2022
  • 03
    YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihleri 2022!

    YKS GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    YKS geç başvuru yapamk isteyen adaylar, 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar ödemelerini gerçekleştirmelidir.
  • 04
    YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihleri 2022!

    YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru yapmak isteyen adaylar, YKS başvuru kılavuzunu takip ederek ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

    YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihleri 2022!

    GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    YKS ücretleri ÖSYM tarafından her oturum için 172,50 TL olarak belirlenmiştir.

    YKS Ödemeleri, ÖSYM'nin resmi “https://odeme.osym.gov.tr internet” sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır.
  • 06
    YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihleri 2022!

    BARAJSIZ SINAV NASIL OLACAK?

    * YÖK puan barajı uygulamasını kaldırdığından TYT’de Türkçe veya Temel Matematik testinin herhangi birinden 0,50 (yarım) net yapan adayların bile TYT puanları hesaplanacak.

     

    * AYT’ye giren adaylar için ise sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. Bu 3 puan türünde de 180 olan Baraj, YÖK kararıyla kaldırıldı. AYT’nin tüm testlerinden 0,50 (yarım) net yapan adayların ilgili testten aldıkları puan hesaplanacak. Puanı hesaplanan tüm adaylar sıralama barajı olmayan o puan türündeki tüm programları tercih hakkını elde edecek. Programlara kabul için kontenjanlar belirleyici olacak.
  • 07
    YKS geç başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS geç başvuru tarihleri 2022!

    * Yabancı Dil Testi’nde (YDT) de baraj kaldırıldı. Yabancı dil testinden 0,50 (yarım) net yapan tüm adayların puanları hesaplanacak.

    * ÖSYM, tıp ve hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık programlarına puan barajının yanı sıra sıralama barajını da kullanıyor. Bu barajlarla ilgili tek değişim hukuk programında yaşanacak. 190 binle başlayan ve son birkaç yıldır 125 bin olarak uygulanan sıralama barajı bu yıl 100 bine düşürüldü. Adayların tıp için 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ise 300 binlik dilim içinde olması gerekiyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.