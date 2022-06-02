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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS giriş yerleri belgesi açıklandı! ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS giriş yerleri belgesi erişime açıldı. 18 - 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav öncesi YKS sınav yerleri sorgulama ekranı araştırılıyor. İyi bir üniversite kazanma hayali kuran milyonlarca aday "YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 3 oturumda yapılacak olan TYT AYT ve YDT YKS giriş belgesi 2022 sorgulama

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  • 01
    YKS giriş yerleri belgesi açıklandı! YKS sınav yerleri sorgulama: 2022 ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    Büyük bir heyecanla beklenen YKS sınav giriş belgesi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinde 1 Haziran Çarşamba günü YKS giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek. İşte YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...
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    YKS giriş yerleri belgesi açıklandı! YKS sınav yerleri sorgulama: 2022 ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

    YKS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.
  • 03
    YKS giriş yerleri belgesi açıklandı! YKS sınav yerleri sorgulama: 2022 ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    YKS SINAV YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Üniversiteteye geçme hayaliyle sınava katılım sağlayacak öğrenciler ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinen YKS sınav yerlerini öğrenebilecek. Adaylar TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulama yapabilecekler.

    YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    YKS giriş yerleri belgesi açıklandı! YKS sınav yerleri sorgulama: 2022 ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    2022 YKS SINAVI NE ZAMAN? 

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 05
    YKS giriş yerleri belgesi açıklandı! YKS sınav yerleri sorgulama: 2022 ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 06
    YKS giriş yerleri belgesi açıklandı! YKS sınav yerleri sorgulama: 2022 ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 07
    YKS giriş yerleri belgesi açıklandı! YKS sınav yerleri sorgulama: 2022 ÖSYM Üniversite sınavı YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

    YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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