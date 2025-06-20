YKS için geri sayım sürerken, sınavda görev yapacak öğretmenler gözlerini ÖSYM tarafından açıklanan görevli ücretlerine çevirdi. Gözetmenlik, salon başkanlığı ve sınav sorumluluğu gibi görevlerde yer alacak kişiler, yeni yılda uygulanacak ücret tarifesini merak ediyor. Vergi dilimlerine göre değişiklik gösteren bu ödemeler, sınavdan sonra belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, 2025 yılı YKS gözetmen ücreti ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde...