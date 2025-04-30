YKS ne zaman? 2025 Üniversite sınavı YKS tarihleri

Üniversite sınavına hazırlanan vatandaşlar YKS sınav tarihine odaklandı. YKS sınav giriş belgeleri Haziran ayı ilk haftası içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. TYT, AYT ve YDT oturumları olacak şekilde düzenlenecek olan üniversite sınavı Haziran ayında ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tamamlanacak. Binlerce katılımcı üniversite sınavı öncesinde sınav yerlerini öğrenecek. Peki YKS 2025 ne zaman?