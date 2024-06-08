Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT için artık son saatlere girildi. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvuruda bulunduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, TYT başlangıç ve bitiş saati...