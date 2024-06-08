YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 TYT kaç dakika sürüyor?
YKS'de ilk oturum heyecanı yaşanıyor. ÖSYM tarafından üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 8 Haziran Cumartesi yani bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar ve yakınları YKS TYT sınavının ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Bu kapsamda "YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, TYT kaç dakika sürecek?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuya dair detaylar...
Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT için artık son saatlere girildi. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvuruda bulunduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, TYT başlangıç ve bitiş saati...
2024 YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
YKS'nin birinci oturumu 08 Haziran 2024 Cumartesi günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.15'te başlayacak. Ancak kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 10.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.
YKS SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 1. oturum 165 dakika sürecek. TYT, saat 12.15'te bitecek.
YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR VE TOPLAM KAÇ SORU VAR?
İlk oturum saat olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran bugün saat 10.15’te başlayacak ve adaylara soruların cevaplanabilmesi için 165 dakika süre verilecek.
9 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan ve saat Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden oluşacak. Sınavda toplam 160 soru bulunacak ve cevaplamak için 160 dakika süre verilecek.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak. YDT'de, adaylara 80 soru yönetilecek ve sınav süresi 120 dakika olacak.