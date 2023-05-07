Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran'da gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı TYT - AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum olarak yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...