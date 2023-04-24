YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YSK tarihlerinin ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra sınavı bekleyen heyecanlı öğrenciler ve veliler tarafından konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Merak edilen, “YKS sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.