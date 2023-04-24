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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

8-23 Mart tarihlerinde tamamlanan YKS başvuruları sonrası öğrencilerin ve velilerin gözü sınav yerlerine çevrildi. Heyecanla bekleyen kişiler tarafından araştırılan, “YKS sınav yerleri ve belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • YKS sınav yerleri ve belgesi ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

    YSK tarihlerinin ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra sınavı bekleyen heyecanlı öğrenciler ve veliler tarafından konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Merak edilen, “YKS sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
  • YKS sınav yerleri ve belgesi ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

    YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.
  • YKS sınav yerleri ve belgesi ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

    ÖSYM YKS TARİHİ NE ZAMAN?

    ÖSYM açıklaması şu şekilde;

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • YKS sınav yerleri ve belgesi ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

    ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ KARARI!

    ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular yapılmaya başladı. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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