        Haberler Bilgi Gündem YKS son başvuru tarihi: ÖSYM 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar, TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman?

        2026 YKS son başvuru tarihi: YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman?

        2026 yılının YKS başvuru süreci 6 Şubat itibarıyla başladı. Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS için başvuru yapacak adayların başvurularını, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekiyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınavda her bir oturum için sınav ücreti yatırılacak. Adaylar başvuru ekranına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek. Peki, 2026-YKS başvuruları için son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2026 YKS, TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ile tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 10:37 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:37
        1

        2026 yılının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat Cuma günü başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşecek sınav, Haziran ayında yapılacak. Üniversite hedefi olan binlerce adayın gündeminde olan YKS başvurularının ne zaman biteceği araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS sınav kılavuzu ile başvuru süreci netlik kazandı. Bu kapsamda “2026 YKS son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti nasıl yatırılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 YKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

        ÖSYM 2026 takvimi ile 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat Cuma itibarıyla başladı. Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşecek.

        3

        2026 YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        6 Şubat Cuma itibarıyla başlayan 2026-YKS başvuruları 2 Mart Pazartesi günü sona erecek.

        ÖSYM 2026 sınav takvimine göre geç başvuru günleri ise 10-12 Mart olarak belirlendi.

        4

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler.

        ÖSYM 2026 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2026 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM’nin yayımlandığı 2026-YKS sınav kılavuzuna göre YKS sınav ücreti her bir oturum için 700 TL olarak belirlendi. Sınav ücretini yatırmak için son gün ise 3 Mart 2026 olarak açıklandı.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YKS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

        Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir.

        Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV ÜCRETİ ÖDEME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        2026 YKS: TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ

        YKS oturumları;

        TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026’da

        AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026’da gerçekleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
