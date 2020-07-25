YKS sonuç tarihi ÖSYM'nin bugün yayımladığı yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlanması ile birlikte gündeme geldi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu inceleyerek hazırlık yapabilir. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM

ÖSYM'nin 2020 takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 Salı günü adayların erişimine açılacak. Açıklanacak sonuçların ardından yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih süreci resmen başlayacak.

YKS SAYAÇ 2020

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercihlerinin 6 Ağustos'ta başlayacağını ve 14 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

ÖSYM YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2020

ÖSYM'den yapılan açıklamada, bugün yayımlanan ve 24 Temmuz'a kadar erişilebilinecek ön bilgilendirme kılavuzu hakkında şu ifadelere yer verildi.

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

ÖSYM'NİN ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN