YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS AYT TYT heyeycanı dün son buldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç üniversite sınavına girdi. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı günde. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. İşte detaylar...



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.