YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama sayfası
8-9 Haziran tarihlerinde tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası YKS sonuçları sorgulanıyor. Adaylar sonuç belgesini sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. Üniversite sınav sonuçları sonrasında YKS tercihleri başlayacak. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama sayfası
İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyenler üniversite sınavı sonrası YKS sonuçları sorgulaması yapıyor. Sonuçların açıklanması ardından ÖSYM tarafından tercih sürecinin ayrıntıları paylaşılacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama sayfası
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.