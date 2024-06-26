İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyenler üniversite sınavı sonrası YKS sonuçları sorgulaması yapıyor. Sonuçların açıklanması ardından ÖSYM tarafından tercih sürecinin ayrıntıları paylaşılacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama sayfası