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YKS sonuçları: sonuc.osym.gov | AYT - TYT - YKS sonuçları sorgulama sayfası

YKS sonuçları açıklandı! AYT - TYT - YKS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açılandı. Yüzbinlerce üniversite adayının merakla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr"de yoğunluk yaşanıyor. İşte 2021 YKS sonuçları sorgulama sayfası...

YKS sonuçları: sonuc.osym.gov | AYT - TYT - YKS sonuçları sorgulama sayfası

YKS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. 2021 YKS'ye girenler TYT ve AYT sonuçlarını merak edip araştırıyorlar. Merak edenler için ÖSYM sonuç sayfası linkini haberimizde derledik. İşte ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" linki...

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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