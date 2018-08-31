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YKS sonuçları sorgulama! 2018 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ek tercih işlemleri

YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından gece saatlerinde açıklandı. Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

31.08.2018 - 07:34 | Güncelleme:

YKS tercih sonuçları uzun bir bekleyişin ardından ÖSYM tarafından açıklandı. Kimi öğrenciler üniversite hayaline kavuşurken kimileri de ek tercihleri bekleyecek. Üniversite kayıt tarihleri de ÖSYM tarafından açıklanmıştı. İşte YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelen açıklama...

ÖSYM'DEN YKS TERCİH SONUÇLARI DUYURUSU

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan duyuruda; "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." denildi.

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YKS EK YERLEŞTİRME HANGİ TARİHDE BAŞLAYACAK?

YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşebilen adaylar üniversitelerin kayıt tarihleri süresince kayıtlarını tamamlayıp öğrenimlerine başlayabilecekler. Ancak henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar Üniversite kayıt işlemleri için açıklanan tarihin 3-7 Eylül 2018 olduğunu görünce YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması gerektiği tahmininde bulundu. ÖSYM bu konuyla ilgili net bir duyuruda bulunmadı. Kayıt Hakkı kazanan ve tercihlerinden herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler üniversitenin kayıt için gerekli gördüğü belgeleri tamamlayarak 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında üniversitelere kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve üniversiteler tarafından belirlenen belge ve tarihe göre tamamlanılacak.

Bir yükseköğretim programına yerleşen ama ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılması gerekecek.

 

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