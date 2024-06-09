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        Haberler Bilgi YKS soru yorumları 2024: YDT ve AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? Adaylardan üniversite sınavı YKS yorumları

        YKS sınav yorumları ile YDT ve AYT soruları nasıldı? Sosyal medyadan YKS soru yorumları burada olacak

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün gerçekleştirildi. Adaylar, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için YKS soruları karşısında ter döküyor. Bugün düzenlenen AYT ve YDT oturumları ile YKS maratonu sona eriyor. Bu kapsamda YKS sınav yorumları da günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Adaylar, sosyal medyada paylaşılacak YKS sınav yorumları ile diğer katılımcıların AYT ve YDT sorularını zor mu, kolay mı bulduğunu öğrenebiliyor. İşte, üniversite sınavı YKS yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:44
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        Üniversite sınavı kapsamında 3 milyonu aşkın aday zorlu YKS sorularını cevaplıyor. 8 Haziran'da tamamlanan TYT'nin ardından sıra bugün AYT ve YDT oturumlarına geldi. Milyonlarca aday AYT soruları karşısında çaba sarf ediyor. Bu bağlamda "YKS soruları nasıldı?" konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sosyal medya üzerinden YKS yorumlarını paylaşıyor ve diğer katılımcıların düşüncelerini öğrenebiliyor. Peki, bu sene YKS soruları nasıldı? YKS AYT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte, 2024 üniversite sınavı YKS yorumları...

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        2024 YKS SORU YORUMLARI

        AYT sınavına giren adayları Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) konularından oluşmak üzere toplamda 160 soru karşıladı. AYT'de adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verildi. Zorlu sınav ise saat 13.15'te bitiyor.

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        YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 80 soru soruluyor ve 120 dakika süre tanınıyor.

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        LGS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

        Sınavdan çıkan adaylar sınava ilişkin yorumlarını saat 13.15 itibarıyla paylaşmaya başlayacak. AYT sınavına ilişkin yorumlar gelmeye başladıkça haberimize eklenecek.

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