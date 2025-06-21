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        Haberler Bilgi Gündem YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2025 PDF || ÖSYM ile 2025 YKS (AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir?

        YKS soruları ve cevap anahtarı 2025: YKS (AYT-YDT) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşiyor. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT'de 120 soru yer aldı. Adaylar ikinci oturum AYT'de 160 soru, üçüncü oturum YDT'de ise 80 soru yöneltilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından tüm gözler YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrilecek. 2025 YKS soruları ve cevap anahtarı üzerinden resmi olmayan sonuçlara göre doğrular ve yanlışlar kontrol edilebilecek. Peki, 2025 YKS (AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 23:37 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:37
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        TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan üniversite sınavının ilk oturumu TYT, 21 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, YKS soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmalarına başlayacak. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak, kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyen binlerce aday ‘’YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt arayacak. Peki, YKS (AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 YKS (AYT-YDT) soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

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        YKS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025 YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

        YKS 1. oturumu 21 Haziran'da saat 10.15'te, YKS 2. oturumu 22 Haziran'da saat 10.15'te, YKS 3. oturumu 22 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak.

        Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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        2025 YKS OTURUM SAATLERİ VE SINAV SÜRESİ

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS oturum süreleri ve saatleri şu şekilde;

        YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

        YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika

        YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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        YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

        AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek.

        Aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek üçüncü ve son oturum YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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        2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları, genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının Pazar günü akşam saatlerinde veya Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

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        Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

        2025 YKS (AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldığında haberimize eklenecektir.

        2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

        ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

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