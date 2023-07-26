YKS TABAN PUANLARI 2023 | 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS TABAN PUANLARI 2023 | 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Üniversite taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Adaylar 27 Temmuz Perşembe günü itibarıyla YÖK Atlas tercih robotu üzerinden devlet ve özel üniversitelerin önlisans veya lisans; sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerini seçebilecek. İşte 2023 YÖK Atlas tercih robotu ile sözel, sayısal, eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…

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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.