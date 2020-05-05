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YKS tarihi SON DURUM! ÖSYM 2020 üniversite sınavı (YKS) ne zaman? Sınav süresi uzatıldı

YKS sınavı ne zaman? Üniversite sınavı YKS'nin tarihi değişti mi? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından gündemde. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tarihinin değiştiği belirterek yeni tarihi açıkladı. Ayrıca sınav süresi de uzatıldı. İşte 2020 YKS tarihi

YKS

YKS yani üniversite sınavı tarihi, coronavirüs tedbirleri kapsamında Temmuz ayına ertelenmişti. Ancak dün varılan 'normalleşme' kararları ile sınav tarihi bir kez daha değiştirildi. YKS tarihinin değiştirilmesinin yanı sıra, baraj puanı düşürüldü ve sınav süresi de uzatıldı. Peki 2020 YKS sınavı ne zaman?

YKS SINAVI NE ZAMAN? (ÜNİVERSİTE SINAVI) 2020

Dün açıklanan coronavirüs normalleşme planları kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.

ÖSYM'nin YKS için belirlediği ilk tarih, 20 - 21 Haziran'dı.

Ancak Mart ayı sonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2020 YKS sınavının 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

SINAV SÜRESİNE VE BARAJ PUANINA DÜZENLEME

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

YKS KONULARI NELER OLACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB 2020 YKS KONULARI (GÜNCELLENMİŞ)

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

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