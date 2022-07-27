YKS tercihleri başlıyor. ÖSYM tarafından 19 Temmuz 2022 tarihinde YKS tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM açıklamasında; adayların tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemesi gerektiğini duyurdu. YKS tercihlerinin başlangıç ve bitiş tarihinin paylaşıldığı kılavuzu sizler için paylaştık. Peki, "ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?" İşte konuyla ilgili merak edilenler...