YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını heyecan sardı. Temel Yetenek Testi – TYT puanı ile ön lisans bölümlerini tercih etmek isteyen üniversite adayları; önlisans bölümlerini yani 2 yıllık üniversite bölümlerini araştırıyor. Öte yandan ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınladı. İşte YKS tercih kılavuzunda yer alan önlisans yani 2 yıllık üniversite bölümleri…
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2 YILLIK ÖNİVERSİTE - ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı
Ayakkabı Tasarım ve Üretimiı
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Beton Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya ı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk GelişimiÇocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çorap ve Moda Tasarımı
Deniz Brokerliği Bölümü
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Dış Ticaret
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Döküm
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
Elektrik Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Endüstriyel Tavukçuluk
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Evde Hasta Bakımı
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Fizyoterapi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ı
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknolojisi Bölümü ı
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Görsel İletişim
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita ve Kadastro
Hava Lojistiği
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimiı
Hayvansal Üretim
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İç Mekan Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ı
İkram Hizmetleri
İlahiyat (Önlisans)
İlk ve Acil Yardım
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makinaları Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
İşletme Yönetimi
Kağıt Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kooperatifçilik
Kozmetik Teknolojisi
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültür Balıkçılığı Bölümü
Kültürel Miras ve Turizm
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Lojistik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Maliye
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mekatronik
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Metalürji
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Dekoratif Sanatları
Mimari Restorasyon
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ortopedik Protez ve Ortez
Oto Boya ve Karoseri
Otobüs Kaptanlığı
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Perfüzyon Teknikleri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Podoloji
Polimer Teknolojisi Bölümü
Posta Hizmetleri
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Seracılık
Seramik ve Cam
Seramik, Cam ve
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Şarap Üretim Teknolojisi
Tahribatsız Muayene
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarım İşletmecilik
Tarım Makineleri
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ı
Tohumculuk
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçak Teknolojisi
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi Bölümü
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yat İşletme ve Yönetimi ı
Yat Kaptanlığı
Yerel Yönetimler
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
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