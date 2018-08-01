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2 yıllık bölümler: TYT puanı ile seçilecek ön lisans bölümleri - ÖSYM YKS tercih kılavuzu

2 yıllık bölümler yani TYT puanı ile seçilen önlisans bölümleri,ÖSYM YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Öte yandan ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınladı. İşte YKS tercih kılavuzunda yer alan önlisans yani 2 yıllık üniversite bölümleri…

01.08.2018 - 10:09 | Güncelleme:

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını heyecan sardı. Temel Yetenek Testi – TYT puanı ile ön lisans bölümlerini tercih etmek isteyen üniversite adayları; önlisans bölümlerini yani 2 yıllık üniversite bölümlerini araştırıyor. Öte yandan ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınladı. İşte YKS tercih kılavuzunda yer alan önlisans yani 2 yıllık üniversite bölümleri…

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2 YILLIK ÖNİVERSİTE - ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi 
Adalet 
Ağız ve Diş Sağlığı 
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 
Ameliyathane Hizmetleri 
Anestezi 
Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı 
Ayakkabı Tasarım ve Üretimiı
Bağcılık 
Bahçe Tarımı 
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri 
Basın ve Yayıncılık 
Beton Teknolojisi 
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü 
Bilgisayar Programcılığı 
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma 
Biyokimya ı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 
Boya Teknolojisi 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Çevre Sağlığı 
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk GelişimiÇocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 
Çorap ve Moda Tasarımı
Deniz Brokerliği Bölümü 
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği 
Deri Konfeksiyon 
Deri Teknolojisi
Dış Ticaret 
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 
Döküm
Eczane Hizmetleri 
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı 
Elektrik Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar 
Elektronik Teknolojisi 
Elektronörofizyoloji 
Emlak ve Emlak Yönetimi 
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği 
Endüstriyel Cam ve Seramik 
Endüstriyel Kalıpçılık
Endüstriyel Tavukçuluk
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 
Eser Koruma 
Et ve Ürünleri Teknolojisi 
Ev İdaresi  
Evde Hasta Bakımı  
Fındık Eksperliği  
Fidan Yetiştiriciliği  
Fizyoterapi  
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ı
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü 
Geleneksel El Sanatları 
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknolojisi Bölümü ı
Gemi İnşaatı 
Gemi Makineleri İşletme 
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi 
Giyim Üretim Teknolojisi 
Görsel İletişim 
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita ve Kadastro
Hava Lojistiği 
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimiı
Hayvansal Üretim 
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 
İç Mekan Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ı
İkram Hizmetleri 
İlahiyat (Önlisans) 
İlk ve Acil Yardım 
İnsan Kaynakları Yönetimi 
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri 
İş Makinaları Operatörlüğü 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
İş ve Uğraşı Terapisi 
İşletme Yönetimi 
Kağıt Teknolojisi 
Kaynak Teknolojisi 
Kimya Teknolojisi 
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 
Kooperatifçilik 
Kozmetik Teknolojisi 
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 
Kültür Balıkçılığı Bölümü 
Kültürel Miras ve Turizm 
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 
Laborant ve Veteriner Sağlık 
Laboratuvar Teknolojisi 
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Lojistik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Maden Teknolojisi 
Makine 
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 
Maliye 
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi 
Medya ve İletişim 
Mekatronik 
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Metalürji
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 
Mimari Dekoratif Sanatları
Mimari Restorasyon 
Mobil Teknolojileri 
Mobilya ve Dekorasyon 
Moda Tasarımı 
Moda Yönetimi 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik 
Organik Tarım 
Ormancılık ve Orman Ürünleri 
Ortopedik Protez ve Ortez 
Oto Boya ve Karoseri 
Otobüs Kaptanlığı
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı 
Özel Güvenlik ve Koruma
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
Pazarlama 
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 
Perfüzyon Teknikleri 
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Podoloji 
Polimer Teknolojisi Bölümü 
Posta Hizmetleri 
Radyo ve Televizyon Programcılığı 
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 
Radyoterapi 
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 
Raylı Sistemler İşletmeciliği 
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik 
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 
Sahne ve Dekor Tasarımı 
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 
Seracılık 
Seramik ve Cam 
Seramik, Cam ve 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
Sondaj Teknolojisi 
Sosyal Güvenlik 
Sosyal Hizmetler 
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi 
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 
Sulama Teknolojisi 
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 
Süt ve Besi Hayvancılığı 
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Şarap Üretim Teknolojisi 
Tahribatsız Muayene 
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarım İşletmecilik
Tarım Makineleri
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri 
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ı
Tohumculuk 
Turist Rehberliği 
Turizm Animasyonu 
Turizm Rehberliği 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 
Uçak Teknolojisi 
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi 
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 
Üretimde Kalite Kontrol 
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü 
Yağ Endüstrisi 
Yapı Denetimi Bölümü
Yapı Ressamlığı 
Yapı Tesisat Teknolojisi 
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yaşlı Bakımı 
Yat İşletme ve Yönetimi ı
Yat Kaptanlığı 
Yerel Yönetimler 
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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